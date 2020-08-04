Мы приглашаем к сотрудничеству водителей, которые будут бережно и уважительно относиться к инструменту, которым зарабатывают деньги — к машине компании Arenda.taxi. Мы ценим своих водителей — опытных, порядочных и добросовестных. Тех, для кого работа в такси, уважение к клиенту и к машине — не пустой звук. Ценим и стараемся создать для Вас максимально комфортные условия:

Возможность оплаты через платежные терминалы без комиссии

2 бесплатных дня в месяц

Скидки на аренду при предоплате

Подарки ко дню рождения