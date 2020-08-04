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 Ежедневно с 10:00 до 18:00
Санкт-Петербург
пл. Морской Славы, д. 1

Аренда авто для работы в такси и личных целей

от 1100р. в сутки

Санкт-Петербург

Возьмите в аренду автомобиль с лицензией такси.

Первый день — бесплатно. Обслуживание — за счёт компании.

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Работа с сервисами

Audi Q3
Марка
Audi Q3
Год
2012
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Нет
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1900 руб/сутки Получить авто
Skoda Octavia АКПП
Марка
Skoda Octavia
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1800 руб/сутки Получить авто
Kia Rio 2020
Марка
Kia Rio
Год
2020
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1600 руб/сутки Получить авто
Kia Rio X-Line
Марка
Kia Rio
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
газ
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1700 руб/сутки Получить авто
Ford Focus ГАЗ Бренд
Марка
Ford Focus
Год
2018
КПП
МКПП
Топливо
газ
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
Яндекс
Аренда
7/0
1700 руб/сутки Получить авто
Kia Optima
Марка
Kia Optima
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Нет
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
2400 руб/сутки Получить авто
Аренда Kia Ceed SW
Марка
Kia Ceed SW
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1800 руб/сутки Получить авто
Solaris АКПП, Газ, Бренд
Марка
Hyundai Solaris
Год
2018
КПП
АКПП
Топливо
газ
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
Яндекс
Аренда
7/0
1600 руб/сутки Получить авто
Kia Rio 2019 АКПП бренд
Марка
Kia Rio
Год
2018
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
Яндекс
Аренда
7/0
1600 руб/сутки Получить авто
Hyundai Solaris 2015 АКПП
Марка
Hyundai Solaris
Год
2015
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1400 руб/сутки Получить авто
Kia Rio АКПП 2016
Марка
Kia Rio
Год
2016
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1400 руб/сутки Получить авто
Nissan Almera New
Марка
Nissan Almera
Год
2018
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Да
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1300 руб/сутки Получить авто
Hyundai Sonata К+
Марка
Hyundai Sonata
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Нет
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
2400 руб/сутки Получить авто
Skoda Octavia КОМФОРТ
Марка
Skoda Octavia
Год
2018
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1800 руб/сутки Получить авто
Skoda Rapid МКПП
Марка
Skoda Rapid
Год
2019
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Да
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1400 руб/сутки Получить авто
Focus универсал МКПП
Марка
Ford Focus
Год
2018
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1700 руб/сутки Получить авто
Solaris Автомат ГАЗ
Марка
Hyundai Solaris
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
газ
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1500 руб/сутки Получить авто
Ford Focus МКПП
Марка
Ford Focus
Год
2017
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Нет
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1600 руб/сутки Получить авто
Solaris 2019 МКПП
Марка
Hyundai Solaris
Год
2019
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1400 руб/сутки Получить авто
Hyundai Elantra 2019
Марка
Hyundai Elantra
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Да
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1800 руб/сутки Получить авто
Rio 2014
Марка
Kia Rio
Год
2014
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1200 руб/сутки Получить авто
Solaris 2016 АКПП
Марка
Hyundai Solaris
Год
2016
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Да
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1400 руб/сутки Получить авто
Kia Rio АКПП
Марка
Kia Rio
Год
2018
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
Яндекс
Аренда
7/0
1600 руб/сутки Получить авто
Kia Rio МКПП
Марка
Kia Rio
Год
2018
КПП
МКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Нет
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1400 руб/сутки Получить авто
Skoda Rapid АКПП
Марка
Skoda Rapid
Год
2018
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Нет
ДК
Нет
БСО
Нет
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1500 руб/сутки Получить авто
Polo АКПП
Марка
Volkswagen Polo
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1500 руб/сутки Получить авто
Solaris 2019 автомат
Марка
Hyundai Solaris
Год
2019
КПП
АКПП
Топливо
бензин
Лицензия
Да
ДК
Нет
БСО
Да
Бренд
без бренда
Аренда
7/0
1500 руб/сутки Получить авто

Первый день аренды бесплатно

Все машины имеют лицензию

Автомобиль находится у Вас постоянно

Стоимость недели аренды от 7700 руб.

Тех.обслуживание и ремонт за счет компании

Выдаются квитанции БСО и путевые листы

Оплата через терминалы либо с баланса служб такси

Возможно полное обеспечение заказами

Возможность больничного и отпуска

Условия аренды

  • Мы занимаемся сдачей в аренду автомобилей для работы в такси;
  • У нас вы можете взять авто класса эконом, комфорт и комфорт плюс;
  • Авто — без брендирования или с брендированием Яндекс.Такси и Bolt;
  • Автомобили с механической или автоматической трансмиссией (АКПП);
  • Авто предоставляются для использования на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
  • Аренда — без выкупа или с выкупом, для работы в службах такси Петербурга;
  • Возможно полное обеспечение заказами от СитиМобил, Яндекс.Такси, Gett, Bolt;
  • Пробег — не ограничен!
  • Всегда в наличии авто на бензине и газе.

Требования к арендатору:

  • Прописка СПб или Лен. Область
  • Возраст от 23 лет
  • Стаж вождения от 3 лет
  • Отсутствие лишений прав и судимостей
  • Отсутствие патологической тяги к алкоголю
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Марка и модельТип кузова
Chevrolet CobaltСедан
Chevrolet CruzeУниверсал
Kia Rio АКППСедан
Nissan Almera МКППСедан
Skoda RapidСедан
Hyundai Solaris АКППСедан
Год выпускаСтоимость аренды
20141100 р./сутки
20141500 р./сутки
20181500 р./сутки
2018-20141300 р./сутки
20191400 р./сутки
20191500 р./сутки
Мы приглашаем к сотрудничеству водителей, которые будут бережно и уважительно относиться к инструменту, которым зарабатывают деньги — к машине компании Arenda.taxi. Мы ценим своих водителей — опытных, порядочных и добросовестных. Тех, для кого работа в такси, уважение к клиенту и к машине — не пустой звук. Ценим и стараемся создать для Вас максимально комфортные условия:
  • Возможность оплаты через платежные терминалы без комиссии
  • 2 бесплатных дня в месяц
  • Скидки на аренду при предоплате
  • Подарки ко дню рождения
  • Возможность больничного и отпуска
  • Круглосуточная поддержка
Наши автомобили в прекрасном состоянии, исправные и ухоженные. Обслуживание и ремонт выполняются на СТО официального дилера с использованием оригинальных запчастей и расходных материалов. Машина предоставляется со всем необходимым для работы в такси: лицензия (разрешение комитета по транспорту Санкт-Петербурга на осуществление таксомоторных перевозок), диагностическая карта и ОСАГО с отметкой «такси», колпак (фонарь) такси и детское кресло-бустер. Водителям обеспечивается возможность прохождения предрейсового осмотра с получением путевых листов. Наша компания-надежный партнер для надежных водителей.