от 1100р. в сутки
Санкт-Петербург
Возьмите в аренду автомобиль с лицензией такси.
Первый день — бесплатно. Обслуживание — за счёт компании.
Условия аренды
Требования к арендатору:
|Марка и модель
|Тип кузова
|Chevrolet Cobalt
|Седан
|Chevrolet Cruze
|Универсал
|Kia Rio АКПП
|Седан
|Nissan Almera МКПП
|Седан
|Skoda Rapid
|Седан
|Hyundai Solaris АКПП
|Седан
|Год выпуска
|Стоимость аренды
|2014
|1100 р./сутки
|2014
|1500 р./сутки
|2018
|1500 р./сутки
|2018-2014
|1300 р./сутки
|2019
|1400 р./сутки
|2019
|1500 р./сутки